Я свеж и спел: Буйнов развеял слухи о госпитализации

В СМИ появилась информация, что Буйнов попал в больницу, где ему провели экстренную операцию.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»Народный артист России Александр Буйнов опроверг сообщения об экстренной госпитализации с травмой позвоночника.
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