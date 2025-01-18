Я свеж и спел: Буйнов развеял слухи о госпитализации

В СМИ появилась информация, что Буйнов попал в больницу, где ему провели экстренную операцию.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»Народный артист России Александр Буйнов опроверг сообщения об экстренной госпитализации с травмой позвоночника.