Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

40 подписчиков

Трамп пообещал после инаугурации подписать десятки указов об отмене решений Байдена

Трамп пообещал сразу после инаугурации подписать десятки указов об отмене решений Байдена. В частности, он может объявить «чрезвычайное положение» на границе США и Мексики, снять запрет на бурение нефтяных и газовых скважин на Аляске и отказаться от внедрения разнообразия, равенства и инклюзивности в федеральном правительстве.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх