Трамп пообещал после инаугурации подписать десятки указов об отмене решений Байдена

Трамп пообещал сразу после инаугурации подписать десятки указов об отмене решений Байдена. В частности, он может объявить «чрезвычайное положение» на границе США и Мексики, снять запрет на бурение нефтяных и газовых скважин на Аляске и отказаться от внедрения разнообразия, равенства и инклюзивности в федеральном правительстве.