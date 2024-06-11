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МИД признал, что внезапная смерть Раиси помешала подписанию стратегического договора с Ираном

МИД признал, что внезапная смерть Раиси помешала подписанию стратегического договора с Ираном

Москва и Тегеран приостановили заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве из-за проблем.В заявлении русских дипломатов говорится о том, что заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном является стратегическим решением руководства двух стран, однако, сейчас  его заключение временно приостановлен из-за проблем у иранских партнеров.

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