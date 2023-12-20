На трассе М-10 под Валдаем после столкновения грузовиков один из них загорелся: водитель погиб

Как сообщила руководитель пресс-службы Управления ГИБДД по Новгородской области Татьяна Лапина, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 20 декабря, в 05:50, на 363 километре автодороги М-10 "Россия" на территории Валдайского ра .