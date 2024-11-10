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Царьград

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Депутат напомнила, что беременные могут получить родовой сертификат на 12 тысяч рублей

Депутат напомнила, что беременные могут получить родовой сертификат на 12 тысяч рублей

Из полученной суммы первые четыре тысячи рублей будут направлены в ту женскую консультацию, где беременная стоит на учете.

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