Очередной обвал: экономист дал прогноз по курсу рубля на сентябрь

Россиян предупредил эксперт Андрей Лобода. Российская валюта может подешеветь в ближайшее время. Как предупреждает экономист Андрей Лобода, не исключено, что в сентябре доллар подрастет до 95 рублей за единицу.
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