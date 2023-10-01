Новая статья: Обзор смартфона iPhone 15: хочу быть “прошкой”Apple не слишком щедра на настоящие инновации в своих смартфонах, но и в полном отсутствии изменений компанию упрекнуть сложно: айфоны из года в год получают новые возможности и улучшения.