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Новая статья: Обзор смартфона iPhone 15: хочу быть “прошкой” Apple не слишком щедра ...

Новая статья: Обзор смартфона iPhone 15: хочу быть “прошкой” Apple не слишком щедра ...

Новая статья: Обзор смартфона iPhone 15: хочу быть “прошкой”Apple не слишком щедра на настоящие инновации в своих смартфонах, но и в полном отсутствии изменений компанию упрекнуть сложно: айфоны из года в год получают новые возможности и улучшения.

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