Болеем за наших 💪 Сегодня утром команда Новоаннинского района отправилась в р. п. Средняя Ахтуба для участия в 49-ой Спартакиаде молодёжи Волгоградской области допризывного возраста.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Болеем за наших 💪 Сегодня утром команда Новоаннинского района отправилась в р. п. Средняя Ахтуба для участия в 49-ой Спартакиаде молодёжи Волгоградской области допризывного возраста.