"Ведёт себя недостойно!": Лариса Гузеева ответила Соседову за слова о Гомане

Галина 123 А вот кто этого Соседова (с его жеманством), затащил на ТВ. Безголосый тип с непонятными манерами и голосом, судит песенный конкурс и народных исполнителей с прекрасными голосами, воспитанием и поведением. Нонсенс... Если не сказать, что на театр абсурда очень похоже.

Александр Глущенко Он музыкальный критик , причём очень хороший специалист . Он ещё в конце 80-х писал, он журналист и муз. критик , сценарист и ведущий . С чего он начал петь , вот это действительно нонсенс.. После долгой не востребованности ,,остапа" понесло.. Судит он , как и положено музыкальным критикам в ссср. Устаревший формат , но он учился этому. Он закончил МГУ, а туда дураков не брали при союзе. Он сам рассказал о своей ориетации , но он её не афиширует и не пропагандирует. .