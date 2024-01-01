Телеведущая Лариса Гузеева вступилась за исполнителя Алексея Гомана, который выбыл из музыкального шоу "Суперстар!" (16+), которое выходит на НТВ.
"Ведёт себя недостойно!": Лариса Гузеева ответила Соседову за слова о Гомане
Комментарии
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Галина 123
А вот кто этого Соседова (с его жеманством), затащил на ТВ. Безголосый тип с непонятными манерами и голосом, судит песенный конкурс и народных исполнителей с прекрасными голосами, воспитанием и поведением. Нонсенс... Если не сказать, что на театр абсурда очень похоже.
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3 час.
Александр Глущенко
Он музыкальный критик , причём очень хороший специалист . Он ещё в конце 80-х писал, он журналист и муз. критик , сценарист и ведущий . С чего он начал петь , вот это действительно нонсенс.. После долгой не востребованности ,,остапа" понесло.. Судит он , как и положено музыкальным критикам в ссср. Устаревший формат , но он учился этому. Он закончил МГУ, а туда дураков не брали при союзе. Он сам рассказал о своей ориетации , но он её не афиширует и не пропагандирует. .
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3 час.
Надежда Белугина
В конце 80-х он начал что-то писать. А в 90-х, как признавшего себя геем, его вознесли на пьедестал. У нас они тогда стали все умными и талантливыми и до сих пор своих не дают в обиду и обеспечивают престижной работой.
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2 час.
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