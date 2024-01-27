📚ТАУНСЕНД СЬЮ "ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК АДРИАНА МОУЛА" (ЮМОР,ПРОЗА)*

Жизнь непроста, когда тебе 13 лет, - особенно если на подбородке вскочил вулканический прыщ, ты не можешь решить, с кем из безалаберных родителей жить дальше, за углом школы тебя подстерегает злобный хулиган, ты не знаешь, кем стать - сельским ветеринаром или великим писателем, прекрасная одноклассница Пандора не посмотрела сегодня в твою сторону, а вечером нужно идти стричь ногти старому сварливому инвалиду.