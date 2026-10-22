Работы затронут адреса на улицах Высоковольтная и 2-я Линия, отключения не превысят 20-30 минут.22 октября в Рязани с 13:30 проводятся оперативные переключения на сетях для нормальной работы электроснабжения.
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