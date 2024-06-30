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Инфоцентр «Лужников» опроверг слухи о приезде Канье Уэста в Москву

Инфоцентр «Лужников» опроверг слухи о приезде Канье Уэста в Москву

Информационный центр «Лужники» опроверг слухи о возможном концерте американского рэпера Канье Уэста.Представители площадки назвали информацию о выступлении артиста недостоверной и подчеркнули, что все подтверждённые мероприятия можно найти на официальном сайте «Лужников».

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