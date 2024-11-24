Черкесы в Иордании — диаспора адыгов численностью около 170 тыс.

В Иордании черкесы считаются оплотом стабильности и даже символом королевства.Вся черкесская диаспора в Иордании представляет собой потомков мухаджиров (иммигрантов) с Кавказа, покинувших родину (Кавказ) после поражения в Русско-Кавказской войне (1763—1864).