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Черкесы в Иордании — диаспора адыгов численностью около 170 тыс.

Черкесы в Иордании — диаспора адыгов численностью около 170 тыс.

В Иордании черкесы считаются оплотом стабильности и даже символом королевства.Вся черкесская диаспора в Иордании представляет собой потомков мухаджиров (иммигрантов) с Кавказа, покинувших родину (Кавказ) после поражения в Русско-Кавказской войне (1763—1864).

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