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Солистка Go_A, съездив на Евровидение, получила премию "Женщина III тысячелетия": "Это только начало..."

Солистка Go_A, съездив на Евровидение, получила премию "Женщина III тысячелетия": "Это только начало..."

Солистка группы "Go_А" Екатерина Павленко получила награду всеукраинской премии "Женщина ІІІ тысячелетия" Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, который и вручал награду передает Politeka.

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