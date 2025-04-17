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ГТРК Татарстан

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Минтруд Татарстана назвал, какие специалисты будут востребованы через 5 лет

В Минтруда Татарстана рассказали, какие специалисты будут самыми востребованными через пять лет. По данным министерства, среди специалистов с высшим образованием наибольшим спросом будут пользоваться руководители в производственной сфере и сфере специализированных услуг, топ-менеджеры, управленцы в корпоративном и госсекторе, бухгалтеры, инженеры, технические специалисты, специалисты по продажам (кроме IT), а также руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, торговле, воспитатели, школьные учителя, экономисты и сотрудники госорганов.

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