Минтруд Татарстана назвал, какие специалисты будут востребованы через 5 лет

В Минтруда Татарстана рассказали, какие специалисты будут самыми востребованными через пять лет. По данным министерства, среди специалистов с высшим образованием наибольшим спросом будут пользоваться руководители в производственной сфере и сфере специализированных услуг, топ-менеджеры, управленцы в корпоративном и госсекторе, бухгалтеры, инженеры, технические специалисты, специалисты по продажам (кроме IT), а также руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, торговле, воспитатели, школьные учителя, экономисты и сотрудники госорганов.