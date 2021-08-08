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Когда и зачем вспоминают про демократию

Когда и зачем вспоминают про демократию

Простите, что я сегодня опять отойду от обычного формата, потому что серьёзно анализировать творящийся дурдом невозможно.

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Житель Земли Макаренков
👍👍👍👍👍
Александр Донигевич
ЯКЕ ЇХАЛО, ТАКЕ І ПРИЇХАЛО --,переводу подлежит только не на русском язЫке, но через арабский или идиш, можно с аглицкого
Андрей Иванов
а у нас в народе признают наши выборы?
Житель Земли Макаренков
А ты точно Иванов?
Sergei Viculov
Нет, это шварцман...
Андрей Иванов
в отличии от тебя , да , я русский
Житель Земли Макаренков
Народ в это не верит.
Петр Бабиенко
На демократию можно свалить всё!!! Потому как - где две бабы - там базар, а где три бабы - там демократия!
Юрий Левченко
Интересно, есть ли страна, где есть демократия? Мне кажется, что это не реально!
Вадим Скоробогатов
Когда???...Когда обмануть хотят.
Iness Aartee
Когда нечем заняться!

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