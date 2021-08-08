Когда и зачем вспоминают про демократию

Сергей ЕПолитикаКогда и зачем вспоминают про демократию Простите, что я сегодня опять отойду от обычного формата, потому что серьёзно анализировать творящийся дурдом невозможно.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЖитель Земли Макаренков👍👍👍👍👍Александр ДонигевичЯКЕ ЇХАЛО, ТАКЕ І ПРИЇХАЛО --,переводу подлежит только не на русском язЫке, но через арабский или идиш, можно с аглицкогоАИАндрей Иванова у нас в народе признают наши выборы?Житель Земли МакаренковА ты точно Иванов?SVSergei ViculovНет, это шварцман...АИАндрей Ивановв отличии от тебя , да , я русскийЖитель Земли МакаренковНарод в это не верит.Петр БабиенкоНа демократию можно свалить всё!!! Потому как - где две бабы - там базар, а где три бабы - там демократия!Юрий ЛевченкоИнтересно, есть ли страна, где есть демократия? Мне кажется, что это не реально!ВСВадим СкоробогатовКогда???...Когда обмануть хотят.IAIness AarteeКогда нечем заняться!Комментировать
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