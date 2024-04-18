Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Краснов заявил об очевидности украинского следа в теракте в «Крокусе»

Краснов заявил об очевидности украинского следа в теракте в «Крокусе»

Украинский след очевиден в деле о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече в Каракасе с венесуэльским министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру Ремихио Ичасо.

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