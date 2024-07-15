Москалькова инициировала проверку из-за нарушения прав инвалида на «Уральских авиалиниях»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля, ФедералПресс. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова решила проверить инцидент, связанный с ущемлением прав инвалида в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии».
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