БРСД «Орешник» – «супероружие» или нет? Возможности и потенциал кинетической боевой части

Юрий Ильинов

Сирия. Итоги Долгосрочные последствия краха сирийской государственности в ее нынешнем виде могут оказаться для нашей страны крайне серьезными и негативными. Прежде всего, это безо всякого преувеличения самая настоящая геополитическая катастрофа. Напомним, что Сирия была для России последним официальным союзником на Ближнем Востоке, унаследованным еще со времен СССР. Кто бы что сейчас ни говорил о президенте Башаре Асаде, он, в отличие от иных «союзничков», официально признал Крым, ДНР и ЛНР российскими. Собственно говоря, основанием для начала президентом Путиным 30 сентября 2015 года военной операции по помощи Дамаску в борьбе с террористическими группировками был соответствующий межгосударственный договор о мире и сотрудничестве. Теперь - всё, протурецкие «повстанцы», еще вчера бывшие террористами, почти без сопротивления заняли крупнейшие города Сирии, президент Башар Асад бежал и, по предварительным данным, мог погибнуть в авиакатастрофе. Кто бы теперь ни пришел к власти в Дамаске, он уже точно не будет союзником Москве. Это может быть только креатура Анкары, которая одержала очередную победу на Ближнем Востоке, укрепляя международный имидж Турции как страны, которая хочет и может решать проблемы, свои и чужие, создавая их недругам. Девять лет военной поддержки официального Дамаска со стороны Москвы пошли, пардон, псу под хвост. О том, во что это обошлось нашей стране, разговор отдельный. Осенью 2015 года авторитетное российское бизнес-издание подсчитало, что 1 день проведения СВО в Сирии стоил федеральному бюджету порядка 2,5 миллиона долларов. На правах официального союзника Россия получила в свое распоряжение авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В 2017 году было подписано соглашение об их использовании сроком на 49 лет. Но, похоже, что до 2066 года наше военное присутствие там не сохранится. На прямой вопрос о дальнейшей судьбе баз ВКС РФ и ВМФ РФ в САР пожелавший остаться и сотрудничать с «повстанцами» сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джалали в эфире Al Arabiya ответил следующим образом: Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями. Остаться там без согласия новых властей, увы, не получится, поскольку эти базы без снабжения под ударами с суши удержать не получится. Второй Порт-Артур на Средиземном море России не нужен. Хорошо будет, если «султан» даст время и позволит произвести эвакуацию планово, не бросая пожитки в афганском стиле. В свою очередь, это будет означать, что российским военным кораблям на Средиземном море вскоре будет негде приткнуться, если не удастся достичь неких соглашений хотя бы с подконтрольной ЛНА частью Ливии. Изгнание России из Сирии, которая использовалась в качестве транспортно-логистического хаба, ставит под вопрос уже имеющиеся проекты в Африке, военные и экономические. Газовый облом Что касается экономических последствий краха сирийской государственности, то они заключаются не только в потере ранее сделанных инвестиций. Дело в том, что президент Башар Асад последовательно выступал против проекта газопровода, который должен был соединить Катар с Турцией через территорию САР. Согласно данного нереализованного проекта, катарский газ с гигантского нефтегазового месторождения Северное должен был начать поступать через территорию Саудовской Аравии, Иордании и Сирии в Турцию, а дальше – в Европу. Вторая его ветка могла пройти через Саудовскую Аравию, Кувейт и Ирак. Стоимость строительства трубопровода оценивалась изначально в 10 миллиардов долларов. Вот только официальный Дамаск отверг эту идею и отдал предпочтение «исламскому трубопроводу», который брал бы начало на иранской части нефтегазового месторождения Южный Парс, проходил через Ирак и Сирию с выходом на побережье Средиземного моря. Там в союзном Ливане должны были начать работать заводы по сжижению газа, который бы в виде СПГ отправлялся покупателям танкерами. Против ирано-сирийско-ливанского газопровода ожидаемо ополчились ближневосточные монархии, Турция и примкнувший к ним Израиль, которые не были заинтересованы в усилении «Шиитского пояса» в своем подбрюшье. Вскоре у официального Дамаска закономерно начались большие проблемы, которые в декабре 2024 года закончились крахом сирийской государственности, когда внешняя поддержка со стороны Ирана и России ослабла. Теперь почти вся территория САР, кроме оккупированных американцами и израильтянами кусков, находится в полном распоряжении турецкого «султана», который в очередной раз показал всему миру, как надо проводить спецоперации. На пути у газопровода из Катара больше никто не стоит, а это значит, что Европа сможет получить альтернативный российскому источник получения трубопроводного газа.