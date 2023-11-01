Республиканцы обвинили Байдена в получении «отмытых» денег из Китая

Надзорный комитет палаты представителей США опубликовал копию чека, выписанного на имя президента Джо Байдена и представляющего собой незаконно легализованные деньги, полученные из Китая, заявил председатель комитета, республиканец Джеймс Комер.
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