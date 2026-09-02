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ФедералПресс

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Стало известно, кто может получить деньги на приобретение школьной формы

Стало известно, кто может получить деньги на приобретение школьной формы

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. По указу президента РФ многодетным семьям положена поддержка на покупку школьной и спортивной формы – но ее размер и порядок получения зависят от региона.

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