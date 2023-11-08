Азербайджан выдаст Мамедова — главаря подростков, которые нападали на людей в Питере и снимали происходящее на видео

l leonid Коран очень миролюбимая религия, но это в тексте, а на самом деле мы видим обратное. Отбить этим сволочам задницы так, чтобы месяц не могли сидеть. В пословице говорится что когда бьют по жопе, идет в голову что делать так нельзя.

Анатолий Страшко Осминина, и всё-таки я когда-то Вас расшифровал правильно? Одминина, что ли? Уж больно правильное превращение произошло от шушеры с определённой лексикой, до вполне благопристойной дамы.