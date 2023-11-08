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Азербайджан выдаст Мамедова — главаря подростков, которые нападали на людей в Питере и снимали происходящее на видео

Азербайджан выдаст Мамедова — главаря подростков, которые нападали на людей в Питере и снимали происходящее на видео

Политика просто с Игорем Таланцевым Хорошие новости! Главаря банды блогеров-подростков Турала Мамедова задержали в Азербайджане! Он-то думал, что скроется от правосудия у себя на Родине.

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Комментарии
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l
leonid
Коран очень  миролюбимая религия, но это в тексте, а на самом деле мы видим обратное. Отбить этим сволочам задницы так, чтобы месяц не могли сидеть. В пословице говорится что когда бьют по жопе, идет в голову что делать так нельзя.
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40 мин.
Анатолий Страшко
Осминина, и всё-таки я когда-то Вас расшифровал правильно? Одминина, что ли? Уж больно правильное превращение произошло от шушеры с определённой лексикой, до вполне благопристойной дамы.
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37 мин.
АС
Анатолий Страшко
Мне дагестанец когда-то рассказывал о миролюбии их религии. Но простой вопрос - почему такое вызывающее понятие как  &quot;неверный&quot; существует только в его религии, ставило его в неуверенное положение. А ведь , действительно, получается, что  все остальные учения  неверные, а только Коран учение верное! Как смахивает на &quot;избранных&quot; иудеев.
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29 мин.

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