Германия частично виновата в Brexit — лидер ХДС

БЕРЛИН (ИА Реалист). Берлин и Брюссель частично виноваты в Brexit, потому что они не пожелали предложить Британии реальные уступки перед решающим референдумом о членстве в Европейском союзе в 2016 году, заявил в интервью Financial Times 68-летний Фридрих Мерц, немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза.