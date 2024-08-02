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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Слуцкий привнес спокойствие. Они улучшили и тактику защиты, и тактику атаки, следует отдать тренеру должное». Экс-ассистент «Шанхай Порт» о работе россиянина в «Шанхай Шеньхуа»

«Он привнес спокойствие и хорошо адаптировался к команде. Они нанесли «Шанхай Порт» единственное поражение в сезоне (1:0 в финале Суперкубка Китая – Sports), и этот матч показал, что команда теперь играет в другой футбол.

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