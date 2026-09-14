Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Trump Calls On Zelenskyy To Stop Attacks On Russian Diesel Facilities

Trump Calls On Zelenskyy To Stop Attacks On Russian Diesel Facilities

Trump Calls On Zelenskyy To Stop Attacks On Russian Diesel Facilities By Tom Gantert of Epoch Times President Donald Trump has called on Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to stop targeting Russian diesel fuel as the attacks are causing a global shortage and diesel in the United States has hit a record high.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым