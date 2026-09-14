Trump Calls On Zelenskyy To Stop Attacks On Russian Diesel Facilities By Tom Gantert of Epoch Times President Donald Trump has called on Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to stop targeting Russian diesel fuel as the attacks are causing a global shortage and diesel in the United States has hit a record high.
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