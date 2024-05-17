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Джейсон Кидд: «Есть вероятность, что Макси Клебер вернется в этом розыгрыше плей-офф»

Форвард «Далласа» пропускает игры плей-офф с 3 мая после вывиха правого плеча в матче с «Клипперс». Клебер обошелся без операции и должен был пройти обследование через 3 недели.

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