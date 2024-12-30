Собянин рассказал, как медучреждения Москвы будут работать в Новый год

Подробная информация есть на сайте mos.ru Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в новогодние праздники медицинские учреждения столицы будут работать по особому графику.
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