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Региональная Юридическая Служба

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Интимные разговоры: как преодолеть стеснение в обсуждении секса с партнером

Интимные разговоры: как преодолеть стеснение в обсуждении секса с партнером

Фото: medaboutme.ru Обсуждение интимных тем не всегда является привычным для всех пар. Важно понимать, что открыто говорить о сексе не только не стыдно, но и необходимо для поддержания здоровых отношений.

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