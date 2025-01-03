Электоральная кампания в Беларуси 2025 года по выборам президента страны продолжает «стимулировать» деятельность различных марионеток, активно используемых европейскими «хозяевами» в рамках кампании коллективного Запада по дестабилизации обстановки в Республике Беларусь.