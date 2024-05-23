Лукашенко и Путин в Минске обсудят конфликт на Украине

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Лидеры Белоруссии и РФ, Александр Лукашенко и Владимир Путин, обсудят в Минске конфликт на Украине, а также «поведение» Польши и стран Прибалтики на границе с Белоруссией, заявил РИА Новости посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.