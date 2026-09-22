Армянские боксеры гарантировали медали ЧЕ в Софии

Элида Кочарян и Рудольф Гарбоян гарантировали себе как минимум бронзовые медали взрослого чемпионата Европы по боксу в Софии, дойдя до полуфиналов в весовых категориях до 65 кг и до 55 кг соответственно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 44 миллиарда на с...
- Полиция в Кельне ...
- ХЛ ИИ улучшит работу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым