Сигал назвал Путина величайшим лидером, а Зеленского просто актером

Американский актер Стивен Сигал разнес в пух и прах западные стереотипы о России.В интервью швейцарскому изданию Weltwoche он не только назвал Владимира Путина величайшим лидером мира, но и жестко высмеял тех, кто верит в русофобскую пропаганду.