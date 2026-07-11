Американский актер Стивен Сигал разнес в пух и прах западные стереотипы о России.В интервью швейцарскому изданию Weltwoche он не только назвал Владимира Путина величайшим лидером мира, но и жестко высмеял тех, кто верит в русофобскую пропаганду.
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