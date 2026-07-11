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Царьград

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Сигал назвал Путина величайшим лидером, а Зеленского просто актером

Сигал назвал Путина величайшим лидером, а Зеленского просто актером

Американский актер Стивен Сигал разнес в пух и прах западные стереотипы о России.В интервью швейцарскому изданию Weltwoche он не только назвал Владимира Путина величайшим лидером мира, но и жестко высмеял тех, кто верит в русофобскую пропаганду.

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