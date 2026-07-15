ФАС возбудила против "Русала" дело из-за цен на алюминий для россиян

"Русал" не исполнил требования предупреждения Федеральной антимонопольной службы. В нем шла речь об исключении из договоров на поставку алюминия положений, из-за которых цены для российских потребителей превышали экспортные.
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