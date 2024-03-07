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ИЗВЕСТИЯ iz

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Трамп вызвал президента США Байдена на предвыборные дебаты

Трамп вызвал президента США Байдена на предвыборные дебаты

Бывший президент США Дональд Трамп вызвал на дебаты действующего американского лидера Джо Байдена для того, чтобы обсудить с ним стоящие перед страной проблемы перед предстоящими в стране выборами главы государства.

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