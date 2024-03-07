Трамп вызвал президента США Байдена на предвыборные дебаты

Бывший президент США Дональд Трамп вызвал на дебаты действующего американского лидера Джо Байдена для того, чтобы обсудить с ним стоящие перед страной проблемы перед предстоящими в стране выборами главы государства.
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