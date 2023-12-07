Moody`s понизило рейтинг Гонконга

Рейтинговое агентство Moody's переcмотрело кредитный рейтинг Гонконга. Оценка осталась та же, но прогноз понижен со "стабильного" на "негативный" в свете замедления экономического роста города во второй половине года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии