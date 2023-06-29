Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Лапойнт о том, почему «Монреаль» не выбрал Мичкова: «Мы не принижаем его талант, болельщики хотели бы «сексуальный пик» – голеадора. Но слишком много неизвестных, три года ожидания»

«Канадиенс» выбрали под пятым номером австрийского защитника Давида Райнбахера. Мичкова под 7-м номеров взяла «Филадельфия».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх