Киев сдал боевиков на «мясо» и в покровском котле сгинут тысячи нацистов: Карта специальной военной операции на Украине на 24 августа 2024 года Юлия СоколоваСитуация на фронте в районе Покровска приобретает все более угрожающий характер для украинских войск.