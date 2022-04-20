Минкультуры уволило сотрудника, разрешившего прокат фильма «Искушение»

По данным ведомства, при оформлении документов работник Минкульта допустил нарушения, из-за которых фильм нидерландского и американского режиссера Верховена о запретной однополой любви незаконно получил прокатное удостоверение для онлайн-проката.
По данным ведомства, при оформлении документов работник Минкульта допустил нарушения, из-за которых фильм нидерландского и американского режиссера Верховена о запретной однополой любви незаконно получил прокатное удостоверение для онлайн-проката.
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