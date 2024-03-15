Производство китайских машин под брендом «Москвич» стало убыточным

На фоне динамики и результатов деятельности столичного автозавода, который в 2022 году перешел к сборке китайских автомобилей JAC под брендом «Москвич», стоит отметить значительный убыток в размере более 8,5 миллиарда рублей.
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