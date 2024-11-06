Nvidia обратилась к SK hynix с просьбой ускорить поставку чипа HBM4 на шесть месяцев

Компания Nvidia попросила SK hynix сдвинуть сроки поставки чипов памяти нового поколения HBM4 на шесть месяцев, как сообщил председатель совета директоров SK Group Чей Тхэ Вон (Chey Tae-won), передает Reuters.
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