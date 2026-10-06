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Юрист Чирикова: скидка не разрешает продавать просроченную продукцию

Юрист Чирикова: скидка не разрешает продавать просроченную продукцию

Покупатель не может требовать уценки только из-за близкого окончания срока годности. Решение о скидке и ее размере принимает продавец, сообщает RT .

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Влад Ставр

Пример из жизни: Вкус-Вилл продает упаковку зелени. Надпись на ценнике: 147 руб цена, за 2 упаковки - 129. Вопрос - какого лешего уценять? Только если просрочка. Поэтому пришлось купить 1 ПОСЛЕДНЮЮ упаковку за 147 руб. Продавщица НАГЛО ссылалась на систему (цен Вкус-В). За границей например свежие бананы ( БЕЗ даже супер маленьких пятен) продаются за 60 центов, если появилось хоть одно пятно - уже 40 центов и надпись СELL