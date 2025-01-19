Какой сегодня праздник: 20 января

20 января в Крыму отмечают День Республики Крым. 20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за восстановление автономии региона, утраченной в 1945 году после преобразования Крымской АССР в Крымскую область.
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