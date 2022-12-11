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Бруну о вылете Португалии с ЧМ-2022: «Наша мечта рухнула. Горжусь тем, что я португалец. Поздравляю Марокко с заслуженным выходом в полуфинал»

Бруну о вылете Португалии с ЧМ-2022: «Наша мечта рухнула. Горжусь тем, что я португалец. Поздравляю Марокко с заслуженным выходом в полуфинал»

Бруну Фернандеш прокомментировал вылет Португалии с ЧМ-2022. Португальцы уступили Марокко (0:1) в 1/4 финала чемпионата мира.

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