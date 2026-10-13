Politico: Трамп может лишить Киев разведданных и Starlink из-за Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп может лишить Киев разведывательных данных или заставить Илона Маска отключить спутниковый интернет Starlink, на который сильно полагаются Вооруженные силы Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Историк Гавришко:...
- В Северной Македо...
- Помощник Бернема ...
Не стройте иллюзий. Что бы Трамп не рассказывал и как бы он не унижал зелёного беса эта война в интересах пиндосов!