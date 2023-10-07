Отказался жать руку Трюдо и обвинил в отправке денег Украине: выпад против правительства в Канаде Евгения КомароваВ СМИ все больше уделяют внимание событиям, которые потенциально можно трактовать как потеря Западом желания поддерживать Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российский танк повторил подвиг экипажа «Алеша»: героический маневр Артура Прокоповича
- ПВО сбила украинскую ракету «Нептун» у берегов Крыма и за это наказаны на фронте: Обновленная карта военной операции на Украине 4 октября 2023 года
- Отказался жать руку Трюдо и обвинил в отправке денег Украине: выпад против правительства в Канаде
Свежие комментарии