Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга

На сайте конкурса сказано, что Голубева учится на пятом курсе Российской таможенной академии (РТА) на факультете таможенного дела и на втором курсе в Московском государственном институте культуры (МГИК) на факультете музыкального искусства.
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