Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Стрижкова
    Все понятно: выехать не могут. Поэтому и несет эту лабуду.Галкин* заявил, ч...
  • Leon Dan
    Ну ясное дело, местные там будут отказываться. А Центральный аппарат что молчит? Или это позиция всех органов?Baza: МВД в Чечне...
  • владимир сергеев
    Необходимо ввести в практику - избиение  заключённых детьми  Вельмож !Baza: МВД в Чечне...

Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга

На сайте конкурса сказано, что Голубева учится на пятом курсе Российской таможенной академии (РТА) на факультете таможенного дела и на втором курсе в Московском государственном институте культуры (МГИК) на факультете музыкального искусства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх