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  • ММ
    Ветеранам СВО в качестве награды за героизм надо выдавать наградное оружие с правом использования его в мирной обстан...Оружейный магазин...
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Оружейный магазин в США

Оружейный магазин в США

﻿﻿Искренний привет всем любителям оружия! Я хотел показать вам несколько фотографий из оружейного магазина в США (куда я зашел сегодня, чтобы взять несколько пуль и одновременно сделать несколько выстрелов).

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Комментарии
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М
ММ
Ветеранам СВО в качестве награды за героизм надо выдавать наградное оружие с правом использования его в мирной обстановке наподобие кодекса офицера царского времени!  Личное служебное оружие офицера предназначено в первую очередь для самозащиты, а уж потом для использования в служебных интересах. Так что абсолютно естественным и необходимым было требование носить личное оружие везде, если офицер в мундире, и крайне желательно не оставлять его,переоблачаясь в штатский костюм. В русской литературе того времени можно найти массу примеров, как офицеры,не колеблясь, пускали в ход свои пистолеты-револьверы, если видели, что те, кто их хочет унизить или обидеть на их глазах даму, имеют преимущество в числе или физической силе, такое, что без оружия невозможно остановить. И всегда в подобных ситуациях суды их впоследствии оправдывали.
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