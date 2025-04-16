Минцифры предложило маркировать книги с упоминанием наркотиков

Минцифры опубликовало проект перечня книг с упоминанием наркотиков Министерство цифрового развития (Минцифры) подготовило перечень книг с упоминанием наркотиков, которые можно будет распространять при наличии специальной маркировки.
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