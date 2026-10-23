В 8-м туре АПЛ в пятницу « Ипсвич » примет « Ноттингем ». В субботу « Астон Вилла » сыграет с « Манчестер Сити », « Арсенал » – с «Эвертоном», «Челси» – с «Тоттенхэмом».
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