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"Расползутся по всей России через месяц": Что будет с 10 тысячами кенийцев которых завезут в РФ и чем это чревато для страны

"Расползутся по всей России через месяц": Что будет с 10 тысячами кенийцев которых завезут в РФ и чем это чревато для страны

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие слышали новость о том, что в Россию завезут 10 тысяч жителей Кении для трудоустройства.

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Комментарии
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Сергей Кептицин
Между прочим, в Кении заражённость вирусом иммунодефицита (ВИЧ) 6,7 %  - оценка на 2003 год, а сейчас ваще даже не подсчитать!  Вот считалось много в Демократической Республики Конго вирусом иммунодефицита (ВИЧ) — 0,8 % (оценка 2018 года), так это много для туризма. А что будет у нас с кенийцами?
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58 мин.
Владимир Шалимов
Никакая это не сомнительная инициатива, как дебильно сформулировано в опроснике, это злонамеренные действия врагов России, пробравшихся на самую вершину власти. Завозы кишлачных тюрбанов и африканских аборигенов - война против нашей страны внутри неё самой. А гарант конституции как воды в рот набрал - молчит, как партизанище. Не к добру это...
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25 мин.
Владимир Шалимов
Да не отстранять надо &quot;так называемых руководителей&quot;, а сажать на нары. Или, на худой конец, расстреливать на месте - именем Революции.
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18 мин.

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