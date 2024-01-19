"Расползутся по всей России через месяц": Что будет с 10 тысячами кенийцев которых завезут в РФ и чем это чревато для страны

Сергей Кептицин Между прочим, в Кении заражённость вирусом иммунодефицита (ВИЧ) 6,7 % - оценка на 2003 год, а сейчас ваще даже не подсчитать! Вот считалось много в Демократической Республики Конго вирусом иммунодефицита (ВИЧ) — 0,8 % (оценка 2018 года), так это много для туризма. А что будет у нас с кенийцами?

Владимир Шалимов Никакая это не сомнительная инициатива, как дебильно сформулировано в опроснике, это злонамеренные действия врагов России, пробравшихся на самую вершину власти. Завозы кишлачных тюрбанов и африканских аборигенов - война против нашей страны внутри неё самой. А гарант конституции как воды в рот набрал - молчит, как партизанище. Не к добру это...